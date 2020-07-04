شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن توفير فرص عمل بجهاز رعاية وتشغيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن توفير فرص عمل للشباب من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، برئاسة عزة وهدان، برواتب تبدأ من 2000 جنيه، والتواصل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 300 ميدان الجيزة - خلف مرور فيصل ،هاتف : 35711198.

وجاءت الوظائف المطلوبة عمال بمصنع ملابس، للجنسين السن يبدأ من 18 سنة لـ35 براتب 2000 جنيه، وفنيين تشغيل وعمال تجميع وكهربائى كنترول بإحدى الشركات، من سن 18 لـ27 سنة.

وكذلك توفير وظائف أمن لجميع المؤهلات براتب يبدأ من 2550 جنيه حتى 2900 جنيه.

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كان تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، نفق المنيرة والمنطقة بعد إخلاءها ورفع الباعة الجائلين منها ووضع حواجز إسمنتية لعدم تكرار تعدي الباعة الجائلين عليها مرة أخرى، وذلك في إطار خطة المحافظة في مواجهة الأسواق العشوائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا إلى جانب قيام الباعة الجائلين بالتعدي على نهر الطريق والنفق بشكل كامل مما يتسبب فى وجود تكدسات مرورية عالية بالمنطقة وإعاقة سير حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة باستغلال المحلات الموجودة أعلى نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين؛ للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.

كان الجهاز وفر 12 سوقا تجارية موزعة على محافظة الجيزة بأكملها لمساعدة الشباب من ذوي المؤهلات المتوسطة على العمل نظير إيجارات ضئيلة، حتى يتسنى لهم التأجير والعمل المستمر وزيادة دخلهم وكذلك عرض منتجاتهم بالمعارض المختلفة ، كما يضم الجهاز ثلاثة نوادي تكنولوجية بالعجوزة والدقي وفيصل لتأهيل وتدريب الشباب على المهارات اللغوية والتكنولوجية وبأسعار رمزية ومتاحة للشباب من الطلاب والخريجين.