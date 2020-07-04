شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: لم نجر أى اتصال مع أى شاكية أو متضررة من أحمد بسام ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد النيابة العامة، عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المدعو أحمد بسام ذكي، من أى شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجارى؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها.وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

تابعت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام ذكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام، لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتؤكد «النيابة العامة» أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.