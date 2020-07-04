شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: استقبلنا 450 سائحا حتى الآن.. وشرم الشيخ مستعدة تماما لزوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استقبلت طائرتين أوكرانيتين وطائرة من بيلاروسيا، بإجمال سائحين حوالي 450 سائحا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستتطلب عمل أكثر لاستقطاب رحلات الدول الكبرى، موضحا أنه جلس مع عدد من السائحين ووجد أن لديهم معلومات مغلوطة، وهي أنه سيتطلب سفرهم إلى مصر بأن يقومون بالمكوث في الحجر الصحي 15 يوما، وهو أمر عارى عن الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت أفضل مما كانت عليه من السابق، ومستعدة لاستقبال أكبر عدد من السائحين، ولابد من أن تصل تلك الصورة إلى السائحين حتى يتوجهون إلى المدن السياحية، خاصة أنه لا يوجد أي إصابات داخل مدينة شرم الشيخ.

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وأوضح أنه تم فتح مراكز الغوص وعددهم 27 مركزا ومراكز الألعاب المائية والدراجات البخارية، وأصبحت شرم الشيخ متأهلة لاستقبال السائحين.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران، عن تشغيل رحلات دولية تزامنا مع عودة الرحلات المنتظمة، إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و 3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين إعتبارا من 1 يوليو الجاري ، ووضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط.

وتبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخليه على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.