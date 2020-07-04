شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: زيادة نسبة إشغال الرحلات.. وإجراءات السفر تختلف من دولة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن نسبة الإشغال في الرحلات زادت بعد أن كانت 50%، مشيرا إلى المرحلة الأولى من التشغيل ستتم مع 29 دولة، وسيتم زيادة العدد مع مرور الوقت بالتدريج، مشيرا إلى أنه تم وضع إجراءات السفر في كل دولة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن كل دولة لها إجراءات سفر تختلف عن الأخرى، وأن هناك دول قليلة للغاية هي التي تطلب pcr للتأكد من عدم إصابة المسافر بالفيروس، موضحا أن هناك دول مازالت تغلق مطاراتها، ولا يوجد دولة ترفض استقبال الرحلات المصرية.

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وكانت شركة مصر للطيران قد بدأت رحلاتها الجوية في 1 يوليو الجارى، حيث استقبلت رحلات من الخارج، وأقلعت طائراتها إلى عدد من عواصم العالم.

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تشغيل رحلات دولية تزامنا مع عودة الرحلات المنتظمة، إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و 3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين إعتبارا من 1 يوليو الجاري ، ووضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط.

وتبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخليه على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.