شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا وفى طريقها لانخفاض الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة وفي طريقها إلى الانخفاض، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأرقام كما هي وفقا للنموذج الذي تم إعداده، حتى منتصف شهر يوليو، فإن مصر تخطت حالة الذروة وفي طريقها إلى انخفاض أعداد الإصابات.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، إن الامتحانات في الجامعات تم تحديد 1 يوليو بداية الامتحانات، حيث تم البدء في 15 جامعة وحوالي أكثر من 58 ألف طالب ونسبة الحضور بالامتحانات 98%، مشيدا بالجهد الكبير للجامعات، من خلال الاستعداد على مدار شهرين لإقامة الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن إمكانيات الجامعات المصرية إمكانيات ضخمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتظل الجامعات في أبهى صورها في الامتحانات وغيرها، كما تم تعقيم المدن الجامعية وتم التشديد على التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه مهتم بشدة أن تتخرج تلك الدفعة ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل.

وأوضح أنه من رحم المعاناة تخرج الابتكارات، حيث تم ابتكار "روبوت" لتوزيع الأوراق وجمعها مع نهاية الامتحان، كما تم استخدامه في قياس درجات الحرارة وتقديم الأطعمة للمرضى وهو من ابتكارات طلاب الكليات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن لإجراء مسحات على الطريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد.