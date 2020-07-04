شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد متحرش الجامعة الأمريكية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه تحدثت مع إحدى الفتيات واستمعت لبعض الشكاوى الخاصة بفتيات تضررن من شاب اغتصب بعضهن وتحرش بالبعض الأخر، وتسبب في أضرار جسدية ونفسية لهن، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم بلاغ إلى النائب العام من أجل التحقيق فيه معرفة ملابسات الأمر.

وطالبت رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، الفتيات التي تضررن من هذا الأمر بالتحدث عن مشكلتهن لتوعية غيرهن من الفتيات وحماية غيرهن من الأذى بهذا الشكل، وقالت: "مش عاوزة بناتنا تخاف وتقول إنها اتعرضت، وواقعة واحدة زي مليون، وفي نائب عام بيحمي حقوق البنات دي ومستقبلهم، وفي سرية معلومات وبيانات ولم ينشر اسم فتاة في أي موقع أو أي بيان".

وأوضحت أن الشكاوى من هذا الشاب منذ عام 2015، وإذا جرت معاقبة هذا الشاب منذ تلك الفترة، كانت الكثير من الفتيات في مأمن من شروره الآن.

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وكانت أكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الطالب المتهم بالتحرش (أ. ب.ز) ليس طالبًا حاليًا بالجامعة ولم يتخرج فيها.

وأوضحت رحاب سعد المتحدث الرسمى باسم الجامعة في تصريح صحفى: أن الطالب التحق بالجامعة وغادرها عام 2018 أي سحب أوراقه منها ومن ثم فهو ليس طالبًا ولا خريجًا ولا ينتمي للمجتمع الجامعي.

وأكدت رحاب أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لا تتسامح مع التحرش إطلاقا وتلتزم بتوفير بيئة آمنة لجميع أفراد المجتمع الجامعي وفقًا لسياسة معلنة لمناهضة التحرش منشورة على موقع الجامعة الرسمي وملزمة لجميع أعضاء المجتمع الجامعي.