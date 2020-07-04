شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البحوث الزراعية ينتج تقاوي متميزة لجميع أصناف المحاصيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعلاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن دور المعهد هو استنباط اصناف وهجن جديدة عالية الانتاجية مبكرة النضج ومقاومة للأمراض والحشرات وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة ، بالإضافة الى تحديد افضل المعاملات الزراعية للأصناف والهجن الجديدة وافضل التراكيب المحصولية والنظم المزرعية لزيادة الانتاجية مع المحافظة علي خصوبة التربة.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن دور المعهد أيضا إنتاج تقاوي المربي والأساس لجميع الأصناف والهجن وتوفيرها لكل من القطاع العام والخاص لإنتاج التقاوى المعتمدة، ونقل الأصناف الجديدة والهجن وحزم التوصيات الخاصة بها للمزارعين من خلال برامج نقل التكنولوجيا.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه منذ بداية موسم الزراعات الصيفية تم توفير جميع التقاوى مبكر النضج وموفرة الذرة الشامية بتوفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الانتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، مضيفا أن هناك حملات تعريفية بزيادة مساحات الذرة الصفراء للحد من الاستيراد .

وأشار علاء خليل الى أنه من المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان ، ومليون و500 الف فدان ذرة ابيض ، مشير الى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج .

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ويعد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، قلعة البحث العلمي الزراعي في مصر وأول مركز متخصص في الشرق الاوسط وأفريقيا ويضم أكثر من 30 معهد ومعمل وإدارة متخصصة يعمل فيها حوالي 13 ألف عالم وباحث مهمتهم تأمين الغذاء للمواطنين.