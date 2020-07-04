شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط أساسية للحصول على براءة الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مكتب براءات الاختراع المصرى واحدًا من أهم أجهزة الدولة والتى يعتبر بوتقة تنصهر فيها إبداعات وابتكارات العلماء والمخترعين لتخرج إلى عالم التكنولوجيا والصناعة والسوق العالمى بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية بمصر.

ولأهمية هذا الدور صبت الدولة كل جهدها وتركيزها على دعم الابتكار والإبداع وربط مجال البحث العلمـى بالصناعـة للاستفـادة مـن مخرجـات الأبحـاث والمعلومات التكنولوجية التى تنتجها الاختراعات وتطبيقها صناعيًا بما يخدم الصالح العام ، ويدفع بنا لمواكبة ثورة التكنولوجيا الحديثة، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 خطوات الحصول على براءة الاختراع.

1- أن يتم تقديم طلب لمكتب براءات الاختراع مع المستندات التى نص عليها القانون رقم 82 لسنه 2002 والتى توجد على موقع المكتب.

2- تسديد رسوم تقديم الطلب وهى حوالى 150 جنية مصرى ويعفى إعفاء كامل الطلبة بكل فائتهم حتى لو طلبة دراسات عليا من سداد المصروفات .

3- يتم إعطاء الطلب رقم وتاريخ إيداع بالمكتب .

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4- يعطى القانون واللائحة التنفيذية مهل لاستيفاء بعض المستندات.

5- يتم إجراء الفحص الشكلى للطلبات فى خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.

6- يتم تحويل الطلبات للفحص الفنى بأسبقية تقديمها للمكتب.

7- فى حالة قبول الطلب فنيا يتم النشر عنه القبول فإذا لم يتم الاعتراض علية يتم منح البراءة.