شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى إمبابة الأثرى على النيل بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 كوبري إمبابة الأثرى على النيل بعدما تم تطويره وإعادة تشغيله حيث تمت المحافظة على النسق التاريخى للكوبرى والذى يرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 1892 م.

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حيث تم إعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبرى والمداخل والمخارج على ضفتى النيل، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمشيات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلاً منها وكذلك إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبرى وتركيب عدد (90) من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية.

جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كبارى السكة الحديد على النيل والتى يبلغ عددها 11 كوبرى، والكوبرى عبارة عن 7 بواكى معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالى للكوبرى 490 مترا ويحمل خطى سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبرى 18 مترا.