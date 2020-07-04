إجراءات حكومية تسببت في تراجع استيراد اللحوم والماشية الحية × 15 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365 " عددا من الإجراءات التى نفذتها الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتى أدت الى تراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار للوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتى .. وهى كالآتى:
- إحياء مشروع " البتلو" أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.
-زيادة اعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.
-استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ترقيم وتسجيل الحيوانات.
-حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى الى زيادة انتاج اللحوم والالبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الامراض.
-حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغة السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو ، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء .
- رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزراع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع الغير مستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى.
-استغلال البنية التحتية المتوفرة لدى مزارع الإنتاج والتى لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية .
-تمويل القروض بـ 5% من مبادرة البنك المركزى، و توقيع برتوكولات مع البنوك الوطنية للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى .
- رفع احداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى باستخدام أجهزة المسح الجغرافى gps .
-الاستمرار في عملية التحسين الوراثى " التلقيح الصناعى " على مستوى المحافظات
-مشروع تقييم للحيوانات لدى صغار المربين والفلاحين وإستبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية بعجلات تحت العشار او عجلات عشار بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، أدى الى ثبات الأسعار وزيادة انتاج اللحوم .
-وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان
-دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى.
-إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.
-تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.
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