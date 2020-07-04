شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: من علامات صحة الإيمان أن تقول الصدق مع ظنك أنه قد يضرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية قول الصدق وعدم قول الكذب قائلاً:"من علامات صحة الإيمان أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك وأن يكون إخلاصك وإتقانك فى السر كإخلاصك وإتقانك فى العلن".

وقال جمعة، فر تصريحات صحفية:"إن القرآن الكريم تحدث عن الإيمان والمؤمنين، فقال سبحانه: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"، ويقول جل وعلا: " الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"، وسئل الحسن البصرى (رحمه الله) عن الإيمان فقيل له: أمؤمن أنت؟ فقال: أن كنت تسألنى عن الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء حلوه ومره، فأنا مؤمن والحمد لله، وإن كنت تسألنى عن قوله تعالى: " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"، فلا أدرى أأنا منهم أو لا؟.