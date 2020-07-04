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اسقف نقادة يصلي طقس رهبنة خمس فتيات جدد بدير مارجرجس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى، طقس إقامة الراهبات لخمس من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مارجرجس ببرية الأساس في نقادة، وهن الراهبة أستير، والراهبة أناسيمون، والراهبة أغابي، والراهبة إيريني، والراهبة مريم.

 

حضرت طقس السيامة الأم تكلا رئيسة دير مار جرجس بمصر القديمة وعدد من الراهبات، ويعد دير الشهيد مار جرجس بنقادة (الشهير بدير المجمع) أول دير للراهبات بالصعيد الأعلى

 

كانت الكنيسة قد وضعت الشروط التالية لقبول الرهبان والراهبات الجدد:

 

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1_ "ان يكون مسيحيا أرثوذكسيا

2_ له أب اعتراف ومنتظم فى ممارسة الأسرار الكنسية ووسائط النعمة ( الصلاة والكتاب المقدس) بشهادة رسمية من أب اعترافه.

3_ محب للطقوس والتسبحة والألحان، وله دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها.

4_ لايزيد سن المتردد عن 30 سنة ولا يقل عن 23 .

 

5_  لا يقل مؤهله عن التعليم الجامعى أو إتمام دراسة الإكليريكية"، ولكن يسمح بالاستثناءات لشرطى السن والمؤهل بعد موافقة رئيس الدير.

 

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