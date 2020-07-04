شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يوجه سلسلة نصائح لكبار السن للحماية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظومة التأمين الصحي الشامل، سلسلة من النصائح للمواطنين بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا، وخاصة لكبار السن. وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل: إذا كنت مقيم مع شخص كبير في السن، فيجب الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وحمايتهم من أى عدوى.

وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل، بضرورة الحرص على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية ومنها الالتزام بالمسافات الآمنة، وعدم مشاركتهم الطعام وتجنب التجمعات الليلية والسهر، والحرص على أن تكون الغرف والمنزل جيد التهوية.

وشددت على أهمية العزل المنزلى والذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض.

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كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أشارت إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة فى التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد المسجلين بالمنظومة فى محافظة بورسعيد بلغ 587 ألفًا و844 مواطنًا منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد فى شهل يوليو من العام الماضى، مضيفة أنه تم فتح 179 ألفًا و181 ملف أسرة إلكترونيًا بالمنظومة.

وأضافت الوزيرة، أن عدد المنشآت الصحية المنضمة للمنظومة فى بورسعيد بلغ 31 وحدة صحة طب أسرة و8 مستشفيات، كما تم إجراء أكثر من 20 ألف عملية جراحية داخل مستشفيات المنظومة.