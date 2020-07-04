إعادة محاكمة 12 متهمًا في "أحداث فض النهضة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم «دتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

يذكر أنه سبق وأصدرت محكمة جنايات أحكامًا غيابية ضد المتهمين، وتم إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة.