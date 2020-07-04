​شديد الحرارة ورطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 4 يوليو بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون "خفيف" إلى "معتدل" وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، في حين تكون حالة البحر الأحمر "معتدل" وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

الاسكندرية 31 23

وادى النطرون 37 23

طنطا 37 23

شبين الكوم 37 24

دمنهور 35 23

بلطيم 31 23

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 39 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 38 22

المنصورة 37 23

الاسماعيلية 39 18

السويس 38 20

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 24

نخل 39 17

نويبع 39 26

طابا 37 23

كاترين 34 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 40 23

بنى سويف 40 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

ادفو 42 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 22

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 27

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 27