شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: حصيلة الشفاء من كورونا ٣٠٨.. والنقاهة ٤٦٣.. والتعايش المنزلي ٨٦ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، التابع لمديرية الشؤون الصحية، تعافى ٣ حالات جديدة من فيروس كورونا، الجمعة، ليصل إجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى ٣٠٨ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل، في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه تم تحويل حالتين جديدتين إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيها واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات ٨٦، فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٣ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.