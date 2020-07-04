شكرا لقرائتكم خبر عن بدون عزاء.. تشييع جثمان الفنان محمود جمعة بمقابر الشموت في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع العشرات من أهالى مدينة بنها وبعض رموز الثقافة في محافظة القليوبية جثمان الفنان محمود جمعة، الجمعة، بمدافن عائلته في مقابر قرية الشموت مركز بنها في جنازه غاب عنها الفنانين بسبب ضيق الوقت لسرعة غجراءات الجنازه وسط انهيار أبناءه محمد وخلود وشروق وتأثر اصدقاءه من شعراء القليوبية ورجال الثقافة، حيث خرج الجثمان من مستشفى جامعة بنها وتم أداء صلاة الجنازه عليه بالمقابر، وبعدها قام أفراد أسرته وجيرانه بتوديعه الوداع الأخير وتقبلوا العزاء على المقابر نظرا لعدم إقامة عزاء بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وحضر جنازة «جمعة» عدد من المثقفين بالقليوبية من بينهم الشاعر فؤاد مرسي مدير عام الثقافة بالقليوبية الأسبق والمخرج محمد العياشي وكابتن محمد بهاء بالنادي الأهلي وعصام مرسي بالفرقة القومية وحلمي عبدالشافي مدير أحدي شركات الإنتاج الفني وحسام موسى الكاتب والمؤلف المسرحي.

وقال فؤاد مرسى إن الفنان الراحل قيمة وقامة وهو أحد مؤسسى الفرقه القومية للمسرح والسنوات الأخيره شهدت له انطلاقه في عالم التمثيل جعلت له رصيد جماهيرى ومحبين ممن تاثروا بفنه وأدواره العديدة.

واكتفى بعض الفنانين زملاء الراحل برثاءه عبر صحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»،حيث أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان محمود جمعة داخل مستشفى بنها الجامعي، ونشر زكي صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام وعلق «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة».

وتوفي «جمعة» داخل العنابة المركزة بمستشفي بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما وكان يتلقي العلاج بها منذ عدة ابام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية وإصيبت بنات الفقيد بحالة إنهيار حزنا على والدهم فيما علقت نجلته «خلود» قائله ان والدها تدهورت حالته الصحيه مؤخرا ما ادى إلى اصابته بهبوط حاد في الدورة الدمويه وتوفى

ونعي العديد من ابناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين اصدقاء الراحل «جمعه» مؤكدين ان فقدانه مصاب جلل داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل«قوت القلوب» وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي بطولة ماجدة زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وكارولين عزمي وديانا هشام وفراس سعيد .