شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تناشد المواطنين الالتزام بالضوابط المنظمة لزيارة قصر البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة السياحة والآثار المواطنين الراغبين فى زيارة قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة، ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التى وضعتها الوزارة لتنظيم عملية زيارة القصر.

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن هذه الضوابط تأتى في ضوء حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الوزارة تعتذر لكافة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ زيارة القصر اليوم، لافتا إلى أن القصر يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين منذ افتتاحه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر والتي بلغت 900 تذكرة.

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تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لرغبة عدد كبير زيارة القصر، قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساءا بدلا من الرابعة مساءا، بالإضافة إلى اصدار 900 تذكرة فقط يوميا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري بواقع 100 زائر كل ساعة، علي أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة الي 700 تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع 100 زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من 9 صباحا و حتي 4 مساءا.

وقد تم تحديد الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى45 دقيقة.

وقد بدأ قصر البارون امبان فى استقبال زائريه اعتبارا من الثلاثاء الماضى الموافق 30 يونيو 2020 ،وذلك بعد أن قام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميا يوم الاثنين الماضى بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ وترميم القصر وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة. بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.