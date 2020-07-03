شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: محمد صلاح يتبرع بـ30 ألف إسترليني لبناء وحدة إسعاف بنجريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، تبرع مؤخرًا بمبلغ 30 ألف جنيه إسترليني لبناء وحدة إسعاف في مسقط رأسه بمدينة نجريج، وذلك مساهمة منه في مكافحة فيروس كورونا.

وانضم صلاح غالي والد نجم الكرة المصرية إلى عمدة المنطقة طارق رحمي لافتتاح المركز رسمياً الأسبوع الماضي.

وأبرزت الصحيفة الإنجليزية إنجازات محمد صلاح مع مسقط رأسه، حيث دفع النجم المصري سابقًا مبلغ مالي لبناء مدرسة للبنات ومرافق رياضية ومعدات طبية وأرض لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في نجريج، كما تبرع بأطنان من الطعام وساعد في إعادة بناء إحدى المستشفيات.

Advertisements

أشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها صلاح بمساعدة الناس في مصر.

مساعدات صلاح لا تتوقف عند مصر فحسب، ففي الشهر الماضي، قرر الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي مرتين دفع ثمن وقود سيارات الجميع داخل محطة بنزين في منطقة ميرسيسايد بعد أن تم تصويره في محطة الخدمة يرتدي طاقم تدريب ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى زملائه للاحتفال بلقب الدوري الانجليزي داخل الفندق الخاص بهم، بعد أن حقق ليفربول الدوري الانجليزي رسميًا بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام فريق صلاح السابق تشيلسي.