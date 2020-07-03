شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: جماعة الإخوان مثلت خطرا على الدين الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن جماعة الإخوان مثلت خطرا على الدين الإسلامى، فهم وظفوا الدين لخدمة أهدافهم السياسية، واستغلوا الدين والشرع للوصول إلى الحكم، مضيفا أن الدولة المصرية حامية للدين فى كل مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن شعار الإخوان الإسلام هو الحل كلمة حق يراد بها باطل.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة"، فى شهادة مفتى الديار المصرية فى ذكرى 30 يونيو، أنه لابد من تحية الجيش المصرى لوقفته الشجاعة فى صف الشعب والوطن لحماية الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية كانت فى حرب شديدة ضد جماعة الإخوان ولا زالنا وكنا فى دار الإفتاء فى حرب، موضحا أن حب الوطن جزء من الدين، مضيفا أنه لا عبرة للوطن عند جماعة الإخوان، مشددا على أن مصر على الحق وسيذكر التاريخ شجاعة الرئيس السيسي.

وتابع: إن الفكر الإخوانى غريب على البيئة المصرية وبعيد عن المنهج الأزهرى، فمنهج الإخوان يقوم على الإقصاء، مضيفا أن الإخوان فشلوا فى احتواء الشعب المصرى لأن منهجهم الاستعلاء والاستكبار، وتابع أن لقاءاته مع محمد مرسى كانت لقاءات بروتوكولية ولم أشعر أننى أمام إدارة حقيقية لمصر، فالإخوان احتكروا الحقيقة والحق لأنفسهم، والصراع والصدام أمر حتمى فى منهج الإخوان ومنظرهم سيد قطب.