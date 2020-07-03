شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور المراقبين والخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه تم اليوم استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان و اثيوبيا بخصوص اتفاق ملء و تشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى، و قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا بإستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الإتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

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الجدير بالذكر انه فى إطار إجتماع القمة الإفريقية المصغرة الذى عُقد برعاية الإتحاد الإفريقى يوم 26 يونيو بحضور فخامة رئيس الجمهورية وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.