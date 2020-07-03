شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينهى خدمة المدير الإدارى بمسجد الحسين ومجازاة عاملين واثنين من الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الإمام الحسين ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التي رفعتها بهذا الخصوص.

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وكلف وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات .

كما شكل لجنة برئاسة الشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من : المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش ، والسادة مديري المديريات كل في مديريته ، بتطبيق موضوع الحرم الآمن للضريح في جميع المساجد التي بها أضرحة ، وبما يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدي حفاظا على سلامة الجميع ، وعلى أن يتم الانتهاء من ذلك في جميع المساجد التي بها أضرحة قبل نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى .