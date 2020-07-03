شكرا لقرائتكم خبر عن موجز ”الخليج 365”.. 5 قصص آثارت الجدل.. أبرزها إسعاد يونس و "فتزحية" وسيدة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الإخبارى لـ"الخليج 365"، الذى قدمته رغدة بكر، وأعده الزميل أحمد عبد الرحمن، أبرز 5 قصص آثارت الجدل أبرزها قصة الفنانة إسعاد يونس و" فتزحية" وسيدة المنيا والشاب المتحرش.

آثارت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الجدل بعد نشرها بوست على فيس بوك، بعنوان "فتزحية"، والتى سردت فيه قصة فتاة ريفية تعمل خادمة ولا تؤدى عملها بإتقان حتى يتم طردها، ورغم التفسيرات والإسقاطات اللى أكدها الكثيرون من وراء هذه القصة، إلا أن الأغلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعى رأوا أن الحكاية بها قدر كبير من السخرية والتنمر على فئة فى المجتمع.

وحذفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، منشورها بعنوان "فتزحية" والذى أكدت فيه إسعاد يونس أنها قصة حقيقية، وذلك بعد الهجوم الشديد الذى تعرضت له عبر حسابها على فيس بوك، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى.

كما عرض الموجز، قصة سيدة المنيا التى أهملها شقيقها وحبسها فى منزل مجاور لمدة 22 عاما دون رعاية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت فريق أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، بالوصول إلى السيدة فادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بناءاً على بلاغ مقدم من المواطنين ضد خلف إسماعيل مهني شقيق الحالة (محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27/6/2020) وخلف علي ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية.





وبعد الزيارة تبين لفريق التدخل السريع أن السيدة فادية إسماعيل مهني ذات الخمسين عاما تعيش في غرفة بحالة سيئة وغير آدمية، ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لم تتناول سوى القليل من الطعام ولم يقم أحد من ذويها بتقديم الرعاية لها .

من جانبه كشف شقيقها خلف إسماعيل مهنى، أن شقيقته فادية، تزوجت مرتين وكانت تعيش حياة طبيعية فى حياة والده، وفى المرة الثانية زوجها توفى أمام عينيها غريقاً فى المياه، وحدث لها صدمة عصبية وتم عرضها على أكثر من طبيب، وأكد شهود العيان أنها كانت تعانى من مرض وتخوفت أسرتها عليها حتى لا يحدث لها أية مشكلات حال تركها بعد هربها حوالى 20 مرة فى الفترة الماضية.

واستعرض الموجز، قصة تورط شاب فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات.

وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، وقالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، إن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.





وردت الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الشاب ليس طالبًا حاليًا بالجامعة ولم يتخرج فيها.

Advertisements

وأوضحت رحاب سعد المتحدث الرسمى باسم الجامعة في تصريح صحفى: أن الطالب التحق بالجامعة وغادرها عام 2018 أي سحب أوراقه منها ومن ثم فهو ليس طالبًا ولا خريجًا ولا ينتمي للمجتمع الجامعي.

وكذلك من بين الموضوعات التي تناولها الموجز، إعلان نادى الزمالك، عبر موقعه الرسمى، سلبية مسحة محمد عواد حارس الفريق، وهو ما يأتى تأكيدا لما نشره ”الخليج 365”، صباح اليوم، الجمعة، عن إثبات التحاليل سلبية المسحة الثانية التى أجراها حارس الفريق الأبيض.

وأفاد موقع الزمالك الرسمى بأن محمد عواد سيخضع للمسحة الثالثة الثلاثاء المقبل، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق أنه يتابع حالة الحارس بصورة دائمة، مشيرا إلى أنه بصحة وحالة جيدة، وأكد طبيب الفريق أن المسحة التى خضع لها عواد مؤخراً جاءت سلبية.





كما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق. وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق.

من جهته أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات".

وأوضح الدكتور محمد أسامة، قائلا، "سيتم عمل المسحة الثانية خلال 72 ساعة".

واستعرض الموجزـ تفاصيل وفاة الفنان والشاعر محمود جمعة بعد 10 أيام فى المستشفى.

وعقب إعلان الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن رحيل الفنان محمود جمعة بعد صراع مع المرض، تصدر الراحل قائمة تريندات تويتر، باستعراض أبرز أعماله الفنية والدعاء له بالرحمة.

وبدأت المعاناة بعد إصابة الفنان محمود جمعة منذ 10 أيام بوعكة صحية أدخلته في غيبوبة مما استدعي نقله لغرفة العناية المركزة داخل مستشفى بنها الجامعي.

وبدأ الفنان الراحل الاستجابة للعلاج منذ 3 أيام وشهد تحسن ملحوظ ولكنه ظل داخل غرفة العناية المركزة، ومنع الأطباء أي زيارات له طوال هذه الفترة رغم تأكيدهم بزوال مرحلة الخطر، ولكن القدر لم يمهله المزيد من الوقت حتى وافته المنية.

محمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الأعمال المختلفة.