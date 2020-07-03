شكرا لقرائتكم خبر عن "دكتور أسنان بمجموع 48% فى الثانوية".. اعرف التفاصيل بالمستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فوجئت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بداية يونيو 2020، بتقديم خريج عراقى الجنسية، مُقيم فى مصر، حاصل على مجموع 48% فى الثانوية العامة فى مصر، لطلب قيد والحصول على عضوية النقابة، بعد إنهائه دراسة طب الأسنان فى أحد الأكاديميات الخاصة بدراسة طب الأسنان فى أوكرانيا، وحصوله على شهادة المعادلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، فى 30 مارس 2017.

وحصل ”الخليج 365”، على نسخة من شهادة الثانوية العامة للخريج، والمستخرجة بتاريخ 5 يوليو 2011، من أحد المدارس الخاصة، والتى أوضحت حصوله فى الثانوية العامة على مجموع ضعيف بالمواد الأساسية للإلتحاق بكليات الطب، حيث حصل على 22 من 50 بمادة الفيزياء، و21.5 من 50 بالأحياء، و20 درجة من 50 بالكيمياء، بمجموع كلى 195 درجة من إجمالى 410، أى 48%، بعد إعفاءه من دراسة اللغة الأجنبية الثانية، وتم الإشارة فى الشهادة إلى استخراجها بغرض تقديمه إلى أوكرانيا.

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وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الطالب حصل على الثانوية العامة من مصر، والتحق بكلية لطب الأسنان فى أوكرانيا، وأجرى معادلة لشهادته بالمجلس الأعلى للجامعات، وللأسف الشديد أن قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، أقرت أن أى شهادة يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات يتم الاعتراف بها فى النقابة، وألغى القرار السابق الذى كان قد اتخذته جمعية عمومية أخرى فى 2013، والذى وضع 5% حد أدنى لقبول قيد خريجى الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية، عن المجموع الكلى للقبول بالجامعات الحكومية.

وأضاف بيومى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: سيتم قبول قيد الطالب "غصب عننا"، طالما شهادته معادلة، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية، إلا أنه نظرا لكونه عراقى فسيتم قيده ضمن الوافدين، والذى يختلف عن المصريين فى فترة ترخيص مزاولة المهنة، بجانب حاجته إلى الحصول على عدة موافقات أمنية، وفق مدة الإقامة له فى مصر، ويُسدد قيمة الإلتحاق بالنقابة بالدولار، أى أنه إذا كان الطبيب المصري يُسدد ألف جنيه، فهو سيسدد ألف دولار، وهى مشكلة مازالت قائمة بيننا وبين المجلس الأعلى للجامعات.