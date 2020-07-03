شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحوار فى البرلمان الليبى تدعو لاستئناف الحوار السياسى برعاية أممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا أعضاء لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان الليبي المنتخبين عن الدوائر الانتخابية ( الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والعاشرة ) إلى ضرورة استئناف الحوار السياسى برعاية الأمم المتحدة فى حوار بناء وهادف فى أسرع وقت ممكن.

وأكد أعضاء لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان الليبى فى بيان مشترك، أن دعوتهم تأتى فى ظل التطورات المتسارعة على الساحة الليبية واستناداً على احترام العملية الديمقراطية في ليبيا، ورفض أى أسلوب فرض الآراء والإملاءات من خلال التدخلات الأجنبية والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين في إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية

وأشار أعضاء لجنة الحوار إلى أنه حان إلى استئناف الحوار السياسي فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة، داعين الأمين العام للأمم المتحدة لضرورة الإسراع بتكليف مبعوث خاص للبعثة في ليبيا مستقل وقادر على حل الأزمة الليبية.

ووقع على البيان النواب بدر النحيب (بنغازي الكبرى)، أحمد البنداق (البطنان، درنة)، عبدالمطلوب ثابت (البيضاء، شحات، الساحل، المرج)، حسن الزرقاء (سرت، الجفرة)، مصباح دومة (سبها، الشاطي)، يوسف الفرجاني (الخمس، مسلاته، ترهونة).