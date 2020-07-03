شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. وفاة الفنان والشاعر محمود جمعة بعد 10 أيام فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وفاة الفنان والشاعر محمود جمعة بعد 10 أيام فى المستشفى، حيث أنه بعد معاناة استمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام رحل الفنان محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها، وفي السطور التالية تفاصيل فترة معاناته مع المرض.

السودان: اجتماع جديد حول أزمة سد النهضة بين الخرطوم ومصر وإثيوبيا

قالت وزارة الرى السودانية، إن ظهر اليوم شهد استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الفيديو، تحت إشراف الوساطة الأفريقية، برئاسة جنوب افريقيا التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى .

عامل يهشم رأس رئيسه بالعمل فى الإمارات والسبب "بيمكسه من ودنه"

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي (22 عاماً) شرع في قتل مشرفه في العمل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، إذ انتظر حتى نام وانهال على رأسه بقضيب حديدي سبع مرات قاصداً إزهاق روحه، وتم نقل المشرف إلى مستشفى راشد، وخضع لتدخل طبي أنقذه من الموت، وتسبب الاعتداء في عاهة مستديمة، وأقر المتهم بجريمته عازياً ذلك لسوء معاملة المجني عليه له وإمساكه من أذنه أثناء العمل.

صور.. لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الأولى فى النادى

خضع الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالزمالك لمسحة كورونا الأولى بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق، وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق، أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات".

رسائل السندريلا إلى الله بخط يدها وكيف توقعت نفس نهاية مارلين مونرو؟

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل الرسائل التى كتبتها السندريلا سعاد حسنى إلى الله بخط يدها فى لحظات الضيق والحزن والحيرة.

مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد لدفعتى 2018 و2019

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2018 و2019.

إنفوجراف.. جراف خطوات شحن رصيد عداد الكهرباء عبر الموبايل

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الرسمى عن خطوات شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام تقنية Nfc والتى يستطيع فيها المواطن شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :-

الزمالك يحدد الثلاثاء المقبل لإجراء المسحة الثانية للفريق الأبيض

حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

اصابة أكبر معمر "106 سنة" بكورونا ونقله لمستشفى دمنهور التعليمى

أكد الدكتور محمد فوزى السودة ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة استقبلت اليوم بمستشفى دمنهور التعليمي أكبر معمر كصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 106 سنة ، ويلقى كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يمن الله عليه بالشفاء، وذلك في ضوء توجيهات وزير الصحة لتوفير الرعايه الطبيه للمرضي المصابين بفيروس الكرونا المستجد 19 (كوفيد 19)

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تفاصيل وفاة الفنان والشاعر محمود جمعة بعد 10 أيام فى المستشفى

بعد معاناة استمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام رحل الفنان محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها، وفي السطور التالية تفاصيل فترة معاناته مع المرض

تعافى وخروج عجوز عمرها 83 عاما من كورونا بمستشفى بنها التعليمى

أعلنت مستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية، شفاء وخروج الحاجة عزيزة والتى تبلغ من العمر 83 عاما، وذلك بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

لايف.. أسرار جديدة عن سيدة المنيا المحبوسة.. تزوجت مرتين وهربت 20 مرة

رصد الخليج 365 فى "لايف" أمام منزل فادية التى حبسها شقيقها 22 سنة لتعرضها لمرض نفسي فى محافظة المنيا، تفاصيل القصة التى بدأت بفيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعى ومنه تم تقديم بلاغ من الجيران إلى الشرطة، اتهموا فيه شقيق السيدة بحبسها لمدة 22 سنة داخل منزلها.

مساجد السعودية تلتزم بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة الجمعة

شهد أكثر من 20 ألف مسجد وجامع تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، تطبيقًا تامًا لملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة للمساجد، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد . طبقا لما ورد فى صحيفة "سبق" .

الزمالك يعلن سلبية مسحة عواد وتفاصيل حالته

أعلن نادى الزمالك، عبر موقعه الرسمى، سلبية مسحة محمد عواد حارس الفريق، وهو ما يأتى تأكيدا لما نشره "الخليج 365"، صباح اليوم، الجمعة، عن إثبات التحاليل سلبية المسحة الثانية التى أجراها حارس الفريق الأبيض.

متى يعاد فتح مسجد الحسين مرة أخرى؟.. الأوقاف تجيب

بدأت مديرية أوقاف القاهرة، التحقيقات مع الأئمة والعاملين بمسجد الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، وذلك على خلفية خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة.

تفاصيل محاولة ربة منزل إلقاء ابنتها من الدور العاشر بالإسكندرية بسبب فشلها فى حل الامتحان

أمر المستشار كريم عبد اللطيف رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول محاولة ربه منزل بإلقاء ابنتها من الطابق العاشر بعد تعذيبها وضربها لفشلها فى الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة، وسؤال شهود العيان والمجني عليها، وحجز المتهمة علي ذمة التحقيقات.

مصل النقاهة.. مصر تطلق أول مشروع بالشرق الأوسط لجمع بلازما الدم.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل أول مشروع لعمل مصنع لجمع بلازما الدم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات الدم، ليكون بذلك أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاجها.

فيديو.. هنا عاشت فادية سيدة المنيا 22 عاما محبوسة دون رعاية

ينشر ”الخليج 365” أول فيديو لسيدة المنيا التى أهملها شقيقها وحبسها فى منزل مجاور لمدة 22 عاما دون رعاية.