"يا فرحة ما تمت".. ضبط موظف استعد لإقامة حفل زفاف ابنته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الششرطة بالدقهلية من ضبط موظف كان بصدد إقامة حفل زفاف ابنته بمركز ميت غمر. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إقامة موظف حفل زفاف لابنته بمركز ميت غمر. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن ضبط الموظف وصاحب فراشة، ورفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد .

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