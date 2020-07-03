لماذا ألقي القبض على دينا مراجيح في المقطم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشف مصدر قضائي تفاصيل القبض على "دينا مراجيح" بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة المقطم.

وقال المصدر -رفض ذكر اسمه- إن القبض على المتهمة جاء بعد انتشار مقطع فيديو قصير انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يظهر في نشوب مشاجرة بينها وبين مجموعة شباب آخرين.

وحسب الفيديو المنتشر، ظهرت دينا مراجيح من خلال الفيديو وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، وبدأت تتشابك بالأيدي مع الشباب لتتركهم وتصعد على باب حديدي، قائلة: "أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله".

وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل "دينا مراجيح" وستة آخرين من سرايا النيابة.