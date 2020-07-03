محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشف مصدر قضائي تفاصيل القبض على "دينا مراجيح" بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة المقطم.
وقال المصدر -رفض ذكر اسمه- إن القبض على المتهمة جاء بعد انتشار مقطع فيديو قصير انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يظهر في نشوب مشاجرة بينها وبين مجموعة شباب آخرين.
وحسب الفيديو المنتشر، ظهرت دينا مراجيح من خلال الفيديو وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، وبدأت تتشابك بالأيدي مع الشباب لتتركهم وتصعد على باب حديدي، قائلة: "أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله".
وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل "دينا مراجيح" وستة آخرين من سرايا النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا ألقي القبض على دينا مراجيح في المقطم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.