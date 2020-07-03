أمن الدقهلية: ضبط القائمين على التجهيز لحفل زفاف بـ"طلخا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الشرطة بالدقهلية، القبض على صاحب فراشة وعامل "دي جي" وتحفظت على مستلزمات حفل زفاف بمركز طلخا. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بأعمال فراشة استعدادًا لإقامة حفل زفاف شقيقه. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن ضبط (صاحب فراشة، عامل صوتيات "دى جى")، ورفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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