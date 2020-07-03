إخلاء سبيل "دينا مراجيح" وآخرين بقضية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإخلاء سبيل "دينا مراجيح" وستة آخرين من سرايا النيابة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت "دينا"، بعد نشرها فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع عبر تطبيق "تيك توك"، وعلى الفور تم ضبطها أثناء تصوير أحد الفيديوهات.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.