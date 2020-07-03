محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإخلاء سبيل "دينا مراجيح" وستة آخرين من سرايا النيابة.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت "دينا"، بعد نشرها فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع عبر تطبيق "تيك توك"، وعلى الفور تم ضبطها أثناء تصوير أحد الفيديوهات.
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء سبيل "دينا مراجيح" وآخرين بقضية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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