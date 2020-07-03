مباحث التموين تداهم مصنع كمامات مغشوشة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت مباحث التموين بقنا مصنعا غير مرخص لإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات.

أكدت تحريات مباحث التموين بمديرية أمن قنا أن المدير المسئول عن مصنع ملابس بدون ترخيص يزاول نشاطا تجاريا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المتهم، وعُثر بداخله على (11 ماكينة متنوعة – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات – 5 أكياس شمع أبيض للصق - بكرة أستك - 15 بكرة خيط ألوان مختلف).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.