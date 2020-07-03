بعد التزاحم.. "السياحة" توجه رسالة للمواطنين حول القواعد المنظمة لزيارة قصر البارون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أصدرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة بيانًا، أهابت فيه بالمواطنين الراغبين في زيارة قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم عملية زيارة القصر.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه الضوابط تأتي في ضوء حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين، ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقال وزيري: "الوزارة تعتذر لكافة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في زيارة القصر اليوم"، لافتًا إلى أن القصر يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين منذ افتتاحه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر والتي بلغت 900 تذكرة.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لرغبة عدد كبير زيارة القصر، قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء بدلًا من الرابعة مساء، بالإضافة إلى إصدار 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتى منتصف يوليو الجاري بواقع 100 زائر كل ساعة، على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى 700 تذكرة يوميًا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة، بعد منتصف يوليو الجاري عقب تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من 9 صباحًا حتى 4 مساء.

وتم تحديد الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة في القصر، بـ10 زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) 15 في الوقت نفسه كحد أقصى، وستستغرق الزيارة داخل مبنى القصر حد أقصى 45 دقيقة.