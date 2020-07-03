أخبار مصر | مناشدة مهمة من السياحة والآثار للمواطنين بشأن زيارة قصر البارون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مناشدة مهمة من السياحة والآثار للمواطنين بشأن زيارة قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشدت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر لها اليوم، المواطنين الراغبين فى زيارة قصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة، ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التى وضعتها الوزارة لتنظيم عملية الزيارة للقصر.
وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الضوابط تأتى في ضوء الحرص على ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزيري أن الوزارة تعتذر لكافة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ زيارة القصر اليوم، لافتًا إلى أن القصر يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين منذ افتتاحه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر والتي بلغت ٩٠٠ تذكرة.
وبدأ قصر البارون امبان فى استقبال زائريه اعتبارا من الثلاثاء الماضى الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠،وذلك بعد أن قام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميا يوم الاثنين الماضى بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ وترميم القصر وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.
محتويات القصر
بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.
ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر. والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.
كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.
كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.