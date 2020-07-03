أخبار مصر | مناشدة مهمة من السياحة والآثار للمواطنين بشأن زيارة قصر البارون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مناشدة مهمة من السياحة والآثار للمواطنين بشأن زيارة قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر لها اليوم، المواطنين الراغبين فى زيارة قصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة، ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التى وضعتها الوزارة لتنظيم عملية الزيارة للقصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الضوابط تأتى في ضوء الحرص على ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزيري أن الوزارة تعتذر لكافة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ زيارة القصر اليوم، لافتًا إلى أن القصر يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين منذ افتتاحه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر والتي بلغت ٩٠٠ تذكرة.

وبدأ قصر البارون امبان فى استقبال زائريه اعتبارا من الثلاثاء الماضى الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠،وذلك بعد أن قام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميا يوم الاثنين الماضى بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ وترميم القصر وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

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