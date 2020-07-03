أخبار مصر | غدا.. معرض الآثار الغارقة يفتح أبوابه للجمهور بفرجينيا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. معرض الآثار الغارقة يفتح أبوابه للجمهور بفرجينيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف فيرجينيا للفن افتتح صباح اليوم معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" وذلك في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المعرض يضم ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهه ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور غداً وحتى شهر يناير ٢٠٢١، على أن يستقبل ٣٥ زائرا فقط كل ربع ساعة، وذلك ضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة المتحف لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية،

كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء وذلك لمنع تكدس الزائرين.

الجدير بالذكر أن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بدأ رحلته حول العالم منذ عام ٢٠١٥، كان أولها بمعهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة).

وفي محطته الثانية انتقل إلى المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا.

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وفي محطته الثالثة انتقل إلو الولايات المتحدة الامريكية حيث بدأ بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم في مدينة مينابولس.