شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفني بـ٢٢٠ درجة.. والتقديم إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الجمعة، تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني بالإسكندرية بجميع نوعياته ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج ) للعام الدراسي 2021/2020، بحد أدني 220 درجة للمرحلة الأولى على أن يكون التقديم إلكترونيًا في إطار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن التقديم سيكون إلكترونيا عبر شبكة الانترنت باستخدام رابط التقديم ( http://Fane.alex-edu.com )

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفق رغبات الطلاب ومجموع درجاتهم والأعداد المتاحة بكل مدرسة، على ان يستمر التقديم بالمرحلة الأولي لمدة شهر والتي ستبدأ غدا السبت كما نم توفير ارشادات كاملة للطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة البرنامج للإطلاع عليها قبل بدء تسجيل الرغبات.

وقال أحمد السيد، مدير إدارة التعليم الصناعي والقائم بعمل مدير عام التعليم الفني، إنه يتطلب اجتياز الاختبارات القبلية والمقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، واجتياز المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالتعليم الفندقي، مع ضرورة أن يستوفي الطالب جميع الرغبات وعددها (عشرون رغبة ) ويتاح للطالب التعديل في رغباته حتي نهاية المرحلة الأولي وطباعة أستمارة الرغبات.