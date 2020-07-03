شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل ٤ رحلات من بيلاروسيا ولوكسمبورج وأوكرانيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مطار الغردقة الدولى، استقبال رحلات الطيران الخارجية، بعد فتح المجال الجوي المصري لاستقبال السياحة الخارجية، ومن المقرر أن يستقبل المطار، السبت، ٤ رحلات طيران من دول بيلاروسيا ولوكسمبورج وأوكرانيا، مع التزام إدارة المطار والجهات العاملة به على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مسؤولو الحجر الصحي بالمطار عدم رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورنا بين السائحين الذين وصلوا على أول رحلتين من أوكرانيا وسويسرا، حيث تم تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية على جميع الركاب.

فيما يستقبل مطار مرسى علم، غدا السبت، أول رحلة طيران، منذ توقف الرحلات الجوية، مارس الماضي.