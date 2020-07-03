شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى لرفع أبحاث طلاب سنوات النقل بجامعة سوهاج بنسبة 91% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن انتهاء المرحلة الأولى من رفع الأبحاث لطلاب سنوات النقل بكليات الجامعة المختلفة، والتي بدأت في نهاية شهر مايو الماضى، واستمرت حتى 2 يوليو الجارى، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي نص على استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني برسائل بحثية.

وقال «عزيز»، في تصريح له، اليوم، إن عدد الطلاب الذين رفعوا أبحاثهم عبر المنصة الإلكترونية خلال المرحلة الأولى بلغ 36 ألفا و595 طالبا وطالبة، من أصل 40 ألفا و344 طالبا وطالبة مقيدين بسنوات النقل بنسبة 91%، بإجمالى عدد أبحاث بلغ 255 ألفا و339 بحثا، مشيدا بالتزام الطلاب بالرفع طبقا للجدول الزمنى الذي تم إعلانه.

وأوضح أن الطلاب الذين تخلفوا عن المرحلة الأولى والراسبين يمكنهم رفع أبحاثهم في المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري، تنفيذا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات الذي أتاح للطالب الراسب والمتخلف رفع أبحاثه مرة أخرى وأخيرة، لافتا إلى أن كليات الجامعة بدأت في إعلان نتائج تقييم الأبحاث، حيث أعلنت كليات التجارة، والآثار، والألسن، والهندسة، والتربية الرياضية، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، نتائجها، وتراوحت نسبة النجاح من 96 إلى 99.5 %، وستقوم باقي الكليات بإعلان النتائج تباعا على موقع المنصة الإلكترونية للجامعة.