شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وشهادات جديدة عن "متحرش الكمبوند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت قضية "أ.ب.ز" الذى اتهمته فتيات بالتحرش تريندات مواقع التواصل الاجتماعي طوال الـ24 ساعة الماضية بعد أن نشرت فتيات شهادات تؤكد فيها تعرضهن لحوادث اغتصاب وتحرش واعتداء جسدي من الشاب المذكور الذى يدرس إدارة الأعمال بجامعة برشلونة.

وقالت أحدى الضحايا لـ"الخليج 365"، وهي طالبة بجامعة أجنبية بمصر، إن الطالب اتبع طريقة واحدة في استقطاب كافة ضحاياه من خلال جروبات الجامعة التي كان يدرس بها أو من خلال موقع انستجرام فقد كان يطلب "مصورة" للعمل معه في مشروع ثم يبدأ التحرش بهن جنسيا ثم ابتزازهن بصور وتسجيلات في حالة عدم الاستجابة لرغباته الجنسية.

فتاة أخرى نشرت شهادتها على حساب على موقع انستجرام تم تخصيصه لجمع شهادات حول حوادث الاغتصاب التي ارتكبها الشخص نفسه، أكدت أن استقطابه للضحايا كان يتم في كمبوند شهير بالتجمع الخامس بينما كشفت أخرى عن فصله من جامعته في برشلونة بعد أن ارتكب أفعالا مشابهة هناك.

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ونشر حساب assault police تسجيلات صوتية للشاب يهدد فيها ضحاياه بفضحهن، بالإضافة إلى شهادات لفتيات تعرضن للاغتصاب من قبله إذ أكدت إحداهن إنها تعرضت للاغتصاب الشرجي الأمر الذى تطلب علاجها فترة طويلة بينما كتبت ثالثة إن ابتزازه لها تسبب في تركها هي وعائلتها مصر والسفر إلى الخارج.

الطالب المتهم الذي قيل إنه من طلاب الجامعة الأمريكية كان يدرس بالمدرسة الأمريكية الدولية وتخرج فيها ليلتحق بالجامعة الأمريكية لمدة عامين، بينما أكدت الجامعة في بيان رسمي أن الطالب سحب أوراقه منها عام 2018 ومن ثم فهو ليس طالبا ولا خريجا ولا علاقة للجامعة به.

الجامعة الأمريكية أكدت أن لديها سياسة واضحة ومعلنة لمواجهة التحرش إذ يتلقى أحد مكاتبها الشكاوى ويتم التحقيق فيها بعقوبات صارمة.