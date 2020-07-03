شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح الطريقة الصحية لتخزين الأغذية.. إليك الإرشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة اتباع بعض الإرشادات من أجل نظافة الغذاء وسلامته، مشيرة في الوقت ذاته إلى الطريقة الصحية لتخزين الأغذية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني، إلى جانب غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري واستخدام فرشاة للخضروات والفواكه ذات القشرة الناعمة أو مع الغسيل جيدا لفترة كافية للتخلص من أي شوائب أو بقايا مبيدات.

كما نصحت وزارة الصحة، فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة، إضافة إلى طهي الطعام للتخلص من الميكروبات، فضلا عن الحفاظ على الطعام في درجات حرارة آمنة، أما أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 60 درجة مئوية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه عند شراء الأغذية للتخزين يجب شراء الأغذية الطازجة وتجنب الأغذية المعلبة والمصنعة لأنها مضربة بالصحة، مضيفة :"يمكنك تخظين الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية لفترة طويلة بدون أن تفسد مثل البقوليات كالفول والعدس والفاصوليا الجافة".

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى الخميس.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و 3120 حالة وفاة.