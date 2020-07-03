شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك بورشة عمل افتراضية باتحاد الجامعات الإفريقية عن ضمان الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في مجموعة من ورش العمل الافتراضية عن ضمان الجودة والتي ينظمها المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا AAU-Academey وذلك اعتبارًا من 6 يوليو 2020 وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وذلك فى إطار عضوية الجامعة فى اتحاد الجامعات الافريقية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ،يمكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى: https://www.surveymonkey.com/r/QA7VIRT2020DRVM ، حيث تولي الجامعة اهتماماً كبيرًا بالمشاركة بورش العمل المختلفة التي تساهم في اكساب العديد من الخبرات، بجانب التعاون مع الجهات المختلفة محلياً ودولياً بما يسهم في تنوع المادة التي يتم التدريب عليها.

Advertisements

جدير بالذكر أن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان كيانًا خدميًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويعمل علي تطوير كافة الخدمات الاكاديمية بالجامعة والارتقاء بها لأفضل المستويات حتى ينعكس آثارها على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين.