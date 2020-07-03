مصر | أول تعليق لـ"دينا مراجيح" فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق لـ"دينا مراجيح" فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دينا مراجيح، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، في أول تعليق لها بعد إخلاء سبيلها اليوم الجمعة، إنها تستعد لعمل إعلان جديد لإحدى الشركات.

وأوضحت "دينا"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للناس اللي مش عارفه دينا مراجيح انا دينا يا جماع والله انا متعلمه ومراجيح ده شخصيه مش اكتر انا وحده زي اي وحده متجوزه ومخلفه وعندها احلام وطموح اتعلمت ودرست ف ياريت الناس تبطل شتايم شويا وشكرا للناس الي دعتلي وهو كان سوء تفاهم وطلعت والحمد الله وانتظروني ف اعلان جديد مقدرش اقول اعلان اي بس هيخرب الدنيا جود لاك عليكم يا احلي اخوات ف الدنيا كلها".

يذكر أن دينا مراجيح، ويوسف جو، ظهرا في وقت سابق في مسلسل "لية لأ"، في الحلقة الخامسة من المسلسل.

هذا، وقررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إخلاء سبييل "دينا مراجيح" فتاة "التيك توك" بعد انتهاء التحقيقات معها، على خلفية ضبطها من قبل أجهزة الأمن لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

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وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت "دينا"، بعد نشرها فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع عبر تطبيق "تيك توك" وعلى الفور تم ضبطها أثناء تصوير أحد الفيديوهات، وتحرير محضر واقتياد المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.