مصر | إخلاء سبيل دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" من نيابة المقطم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" من نيابة المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إخلاء سبييل "دينا مراجيح" فتاة "التيك توك" بعد انتهاء التحقيقات معها، على خلفية ضبطها من قبل أجهزة الأمن لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت "دينا"، بعد نشرها فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع عبر تطبيق "تيك توك" وعلى الفور تم ضبطها أثناء تصوير أحد الفيديوهات، وتحرير محضر واقتياد المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

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وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الخليج 365"، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.