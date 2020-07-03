شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن المنيا»: صرف منحة 3 أشهر للموقوفين من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، عن صرف منحة لمدة 3 أشهر مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للموقوفين من برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

قال مسؤول بالمديرية، إنه بناءا على توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لإعطاء منحة لمده ثلاث أشهر للموقوفين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة لإعانتهم هذه الفترة نظرا للظروف التي تمر بها البلد.

وأضاف أنه تم إرسال رسالة إلكترونية من منظمة الغذاء العالمي لتلك الأسر، حيث أنها موجودة في قواعد البيانات وقد تم إمداد المنظمة ببيانات تلك الأسر، ومنها رقم التليفون الذي تم إرسال الرسالة له، ويجب أن تذهب الأسر التي وصل إليها تلك الرسالة لمنفذ فورى للصرف بالكود السرى الخاص بكل رسالة.

وأوضحت المديرية، أن المنحة لمدة ثلاث شهور يونيه، يوليو، أغسطس، وتصرف في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وأغسطس لنفس العملاء دون تغيير.

وبالنسبة للدفعة الأولى (يونيه) سيتم استئناف الصرف للمتبقي من العملاء الذين لم يتمكنوا من الصرف لمدة عشرة أيام بداية من يوم الأحد المقبل، وسيكون الصرف بالرقم القومي من منافذ فورى على مستوى الجمهورية وليس بالكود ولا رقم الموبايل.

ناشدت المديرية، المستفدين من المنحة بالتوجه إلى الإدارات أو الوحدات الاجتماعية طبقا لنطاق السكن للاستعلام عن وجود الاسم من عدمه، وفى حالة وجود أي مشاكل أثناء الصرف من منافذ فورى يتم الاتصال بارقام التواصل عن شركة فوري 01224641291 – 01024629671، وقد تم توفير كافة السبل والتيسيرات الممكنة والمتاحة لتوجيه وتوصيل العملاء لأقرب منفذ فورى خاصة بالمحافظات الحدودية.

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