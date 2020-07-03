شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات بنها» تنفي غلق «عناية القلب»: مخصصة لعزل «الحالات السلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي حميات بنها، الجمعة، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن غلق قسم رعاية القلب في مستشفي حميات بنها، والذي تم افتتاحه منذ 3 أشهر، ويوجد به ٥ أجهزة «مونتور» و5 أسرة عناية بهم أجهزة أكسجين، موضحًا أن القسم مخصص فقط للتعامل مع المرضى غير المصابين بفيروس كورونا أو من تتحول نتائجهم من إيجابية لسلبيه حفاظا علهم من العدوى.

وأضافت المستشفي، في بيان لها، الجمعة، أنها تعمل بكل طاقتها من أجل تقديم خدمة متميزة للمرضي وتستقبل الحالات المصابة بكورونا، وأيضًا هناك أقسام تتعامل مع المرضي الغير مصابون بالفيروس ومن يُخشى عليهم من انتقال العدوي لذلك يتم التعامل معهم وفقا لأماكن مخصصة.

كان قد تم تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خبار بشأن غلق قسم رعاية القلب في مستشفي حميات بنها، في الوقت الذي تعاني المحافظات من نفص في عدد اسرة العناية المركزة.