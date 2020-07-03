شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جثمان الفنان محمود جمعة من مستشفى جامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، منذ قليل، مراسم جنازة الفنان محمود جمعة، التى خرجت من مستشفى بنها الجامعي، الجمعة، وسط تواجد من أسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه حيث تواجد عدد من الشخصيات العامة منهم الشاعر فؤاد مرسى، مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية، والمخرج محمد الغباشي، والكابتن محمد بهاء، وعصام مرسي عضو الفرقة القومية بالقليوية.

وقال الشيخ يحى زكريا، المسؤول عن مراسم الغسل وإعداد الجنازة إنه تم إنهاء كافة الإجراءات وجاري الاستعداد لنقل الجثمان لمثواه الأخير بمدافن العائلة بمقابر الشموت.

وأعلنت أسرة الفنان محمود جمعة أنه تقرر تشييع جنازة الراحلـ الجمعة، حيث سيجري إداء صلاة الجنازة على الفقيد بمقابر الشموت ببنها بمدافن العائلة على أن يتم الإقتصار على تشييع الجنازة وعدم إقامة عزاء بسبب منع التجمعات.

وكان الفنان محمود جمعة قد أعلنت وفاته اليوم داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما وكان يتلقي العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته، صباح الجمعة.

ونعي العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين اصدقاء الفقيد جمعه مؤكدين أن فقدانه مصاب جلل داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته.

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تشييع جثمان الفنان محمود جمعة من أمام مستشفى جامعة بنها

تشييع جثمان الفنان محمود جمعة من أمام مستشفى جامعة بنها

تشييع جثمان الفنان محمود جمعة من أمام مستشفى جامعة بنها