- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جثمان الفنان محمود جمعة من مستشفى جامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت، منذ قليل، مراسم جنازة الفنان محمود جمعة، التى خرجت من مستشفى بنها الجامعي، الجمعة، وسط تواجد من أسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه حيث تواجد عدد من الشخصيات العامة منهم الشاعر فؤاد مرسى، مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية، والمخرج محمد الغباشي، والكابتن محمد بهاء، وعصام مرسي عضو الفرقة القومية بالقليوية.
وقال الشيخ يحى زكريا، المسؤول عن مراسم الغسل وإعداد الجنازة إنه تم إنهاء كافة الإجراءات وجاري الاستعداد لنقل الجثمان لمثواه الأخير بمدافن العائلة بمقابر الشموت.
وأعلنت أسرة الفنان محمود جمعة أنه تقرر تشييع جنازة الراحلـ الجمعة، حيث سيجري إداء صلاة الجنازة على الفقيد بمقابر الشموت ببنها بمدافن العائلة على أن يتم الإقتصار على تشييع الجنازة وعدم إقامة عزاء بسبب منع التجمعات.
وكان الفنان محمود جمعة قد أعلنت وفاته اليوم داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما وكان يتلقي العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته، صباح الجمعة.
ونعي العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين اصدقاء الفقيد جمعه مؤكدين أن فقدانه مصاب جلل داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
71,299
-
تعافي
19,288
-
وفيات
3,120
كانت هذه تفاصيل خبر خروج جثمان الفنان محمود جمعة من مستشفى جامعة بنها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.