شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يصدر قرارات جديدة للقيمة الإيجارية للمحال والشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بشأن القيمة الإيجارية للمحال والشواطئ.

ونصت المادة الأولى من قرار رقم 126 لسنة 2020 على التالي:

- مد الإعفاء من سداد نسبة 75% من القيمة الإيجارية أو قيمة الاستغلال أو الانتفاع مثل (الشواطئ / التراخيص الإدارية / المشاتل / الإشغالات... إلخ) التي تم التعاقد بشأنها على مستوى المحافظة ما عدا ما تم التعاقد عليها وفقا لأحكام قانون التعاقدات العامة، وذلك لمدة شهر واحد، على أن تتم إعادة النظر في ذلك بنهاية تلك المدة في ١ أغسطس المقبل وفقا لتطور الأحداث.

- تسري أحكام قرار رقم (126) لسنة 2020 فيما لا يتعارض مع أحكام القرار والمتضمن البندين التاليين:

البند الأول: في حالة تكبد المحافظة أي مصاريف أو مبالغ مالية ناتجة عن أعمال النظافة والإنارة العامة أو أي مبالغ أخرى بخلاف القيمة الإيجارية، يتم تحصيلها بمعرفة المدينة المختصة بما لا يتعارض مع المادة الأولى.

- البند الثاني: طالبت المحافظة ملاك الفنادق والبازارات والمحال والمولات وغيرها باتخاذ نفس النهج الذي تسلكه المحافظة بالتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء بكل التزاماتهم في تلك الظروف الراهنة.

مادة ثالثة: ينفذ هذا القرار فور صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه ويلغى ما يخالف هذا من قرارات.

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كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أصدر عدة قرارات إعفاء من القيمة الإيجارية من بداية جائحة كورونا العالمية التي تسببت في توقف الحركة السياحية بجنوب سيناء.