شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الشرقية» تعلن ضوابط واشتراطات إعادة فتح الحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، اليوم الجمعة، قيام الوزارة بوضع عدة شروط وضوابط لإعادة فتح الحضانات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتتمثل الشروط في الشروط التالية:

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- وتخفيض عدد الأطفال إلى ٥٠ ٪ من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

- تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا.

- يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

- الإلتزام بخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

- يُمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية مناديل ومطهر وفوطة وصابون .

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال .

- تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

- في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلائها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي.

- يتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة.

- يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين .

- تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية- التوعية المستمرة للأطفال على أهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن وزيرة التضامن الإجتماعي أشارت إلى أن هذا القرار تم إتخاذه بعد وضع معايير محددة لكل حضانة ترغب في إعادة الفتح، تتم من خلال التقدم للإدارة الإجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالإلتزام بتطبيق كافة الإشتراطات المطلوبة، مشيراً إلى أنه في حالة الفتح دون الإلتزام بهذه الإشتراطات يتم إلغاء الترخيص.

ووجه وكيل وزارة للتضامن الإجتماعي إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية بالتعاون مع الإدارات الإجتماعية بنطاق المحافظة، بإلزام أصحاب الحضانات بتطبيق المعايير والإشتراطات المحددة، وكذلك متابعتها بعد عودة العمل بها للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق تلك الإشتراطات، مؤكداً أنه في حالة عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين من أصحاب الحضانات.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية عودة عمل حضانات الأطفال وخاصة الحضانات التأهيلية، لوجود فئة من الأطفال يحتاجون للتأهيل وخاصة الذين لديهم مشاكل في النطق، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء العاملين بالحضانات الكمامة الواقية ،والإهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.