شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا واحد»..«الداخلية» تواصل تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تقديم السلع الغذائية للمواطنين وتفعيل المرحلة الثالثة عشر من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية.

تأتي مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو.

انطلقت المبادرة منذ يوم 25 يونيو، وتستمر حتى يوم 10 يوليو، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة .

من ناحية أخرى واصلت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً.. في إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .

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