شكرا لقرائتكم خبر عن دخول أكبر معمر مصاب بكورونا مستشفى دمنهور التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة استقبلت، اليوم الجمعة، بمستشفى دمنهور التعليمي أكبر معمر مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويبلغ من العمر 106 سنوات، ويلقى كل سبل الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يمنّ الله عليه بالشفاء.
وأفاد الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، بأن المريض دخل المستشفى اليوم بعد ثبوت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويعاني من أمراض السكر والضغط، مع أعراض تنفسية متوسطة، ويخضع حاليًا للعلاج دخل الرعاية المركزة بالمستشفى.
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