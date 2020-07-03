شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة من طبيب مستشفى العريش للعزل: «كورونا أصبحت مثل دور الإنفلونزا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد صلاح البلك، طبيب العزل بمستشفى العريش العام، أن حدة الأعراض لدى مرضى كورونا والمصابين بها قد بدأت تضعف بشكل ملحوظ، مشيراً إلى المرض أصبح يمر كدور انفلونزا عادى، وأن المريض يستطيع أن يجتاز الدور بإتباع التعليمات الطبية والمتابعة بالمنزل تحت إشراف طبى كامل من المستشفى .

وقال: «على المواطنين الذين يشكون من ارتفاع درجة الحرارة مع أعراض تنفسية عليه أن يلزم بيته لمدة أسبوعين مع تناول السوائل، وخافض الحرارة.وأنه اذا ما استمرت الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام مع الشعور بالاجهاد والتعب في التنفس، فعليه الحضور فوا إلى المستشفى ليتم تقيم حالته الصحية وعمل اللازم».

وأشار إلى: «إننا كأطباء لا نعالج مرض الكورونا حيث أنه لا يوجد له علاج حتى الآن، ولكننا فقط نساعدك على اجتياز هذه الأزمة دون مضاعفات، وأنه على المصابين والمشتبه فيهم مساعدتنا باتباع الاجراءات وتعليمات الوزارة ومساعدة الأهل بالحد من انتشاره عن طريق الالتزام بالعزل المنزلى ولبس الكمامة واتباع إجراءات السلامة في المنزل مع الأهل».

وأضاف: «من يرغب في أي استفسار أو مساعدة طبية فعليه بالتواصل معه على وسائل التواصل الاجتماعى، متمنياً الصحة والسلامة للجميع، وحتى تمر هذه الأزمة بسلام».

ومن جانبه، أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى أنه على أي شخص مخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد فعليه عزل نفسه في المنزل حتى لا يكون سببا في تفشى المرض، مع تناول الأطعمة الصحية التي تقوى المناعة، والمداومة على قياس درجة الحرارة للاطمئنان والمتابعة.

مشيرا إلى أنه عند ظهور أي من الأعراض ( ارتفاع درجة الحرارة وألم بالزور وصعوبة التنفس أو النهجان ) فعلى الشخص التوجه فوراً لأقرب مستشفى لعمل اللازم.

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